Арест бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака является сигналом от стран Запада, пишет издание из ФРГ Berliner Zeitung.
«Ситуацию с Ермаком можно расценивать как “последнее предупреждение” Зеленскому. В процессе, вероятно, участвуют украинцы, которые рассчитывают на скорое завершение конфликта и обвиняют Зеленского в препятствовании переговорам», — говорится в сообщении.
Кроме того, по словам источников, речь может идти о давлении со стороны Соединённых Штатов.
«Другие видят скорее европейских игроков и ориентированные на Запад антикоррупционные сети, которые хотели вынудить Зеленского к реформам», — написал автор.
Напомним, Высший антикоррупционный суд Украины определил для экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака меру пресечения в виде ареста сроком на 60 суток. По данным СМИ, он находится в СИЗО. Ермак является фигурантом коррупционного дела о легализации 460 миллионов гривен при элитном строительстве под Киевом.
По словам британского военного аналитика Александра Меркуриса, Зеленский стремится сбежать с Украины.