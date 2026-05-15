Филолог рассказала, какие пословицы формируют положительный образ России

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Пословицы «доброе слово и кошке приятно», «с милым рай и в шалаше», «милости прошу к нашему шалашу» и «когда рук много — работа спорится» формируют положительный образ России и ее народа, следует из статьи кандидата филологических наук, доцента кафедры русского языка Московского высшего общевойскового командного училища (МВОКУ) Минобороны РФ Екатерины Грецкой, с которой ознакомилось РИА Новости.
Как объяснила Грецкая в статье для научно-практического журнала «Русский язык в военном вузе», многие пословицы и поговорки наглядно демонстрируют принципы и ценности, накопленные русским народом на протяжении многих столетий, и которые являются фундаментом русского национального характера.
«Они показывают, насколько важны долгие и глубокие отношения между людьми, напоминают о приоритете духовности перед материальными факторами. Данные пословицы и поговорки позволяют познакомиться иностранным обучающимся с национальной картиной мира, мировоззрением русского народа, а также способствуют формированию у них положительного образа России и русских людей», — говорится в статье.
Так, по словам филолога, в число пословиц и поговорок, демонстрирующих смелость, храбрость и отвагу русского народа, входят: «смелость города берет», «где смелость, там и победа», «лучше умереть стоя, чем жить на коленях», «кто смел, тот и цел», «кто без храбрости, тот без радости», и «смелого пуля боится».
В свою очередь, доброту граждан России демонстрируют поговорки: «жизнь дана на добрые дела», «доброму делу и сердце радуется», «красота до вечера, а доброта навек», «добрые дела красят человека» и «доброе слово и кошке приятно».
Патриотизм россиян выражают поговорки: «жить — Родине служить», «родной край — сердцу рай», «Родина — мать, умей за нее постоять» и «в своем доме и стены помогают».
Справедливость русских демонстрируют пословицы: «где справедливость, там и правда», «справедливое слово камень раздробит», «как аукнется, так и откликнется», «око за око, зуб за зуб» и «не делай другим того, чего не желаешь себе».
Пословицами, выражающими чувство любви российского народа, являются: «любовь все побеждает», «любовь зла, полюбишь и козла», «любовь не картошка, не выкинешь в окошко», «с милым рай и в шалаше», «где любовь да совет, там и горя нет» и «без любви, как без солнышка, нельзя прожить».
Поговорками, говорящим о честности россиян, являются: «правда дороже золота», «не в силе Бог, а в правде», «лжи много, а правда одна», «лучше горькая правда, чем сладкая ложь, “честные глаза вбок не глядят” и “лучше быть честным бедняком, чем богатым подлецом”.
Гостеприимство русского народа демонстрируют пословицы: «красна изба не углами, а красна пирогами», «что есть в печи, все на стол мечи», «гость доволен — хозяин рад», «за пустой стол гостей не сажают», «званому гостю — первое место» и «милости прошу к нашему шалашу».
В свою очередь, коллективизм, единение и сплоченность граждан России демонстрируют поговорки: «ум хорошо, а два — лучше», «дружные сороки и гуся утащат», «в единении — сила», «в одиночестве и кусок не мил», «все за одного — один за всех», «за общим столом еда вкуснее» и «когда рук много — работа спорится».
«Пословицы и поговорки не только погружают обучающихся в русскую народную культуру, но и стимулируют интерес обучающихся к изучению русского языка, а также оказывают значительный воспитательный эффект и формируют положительный образ России и ее народа», — подытожила Грецкая.