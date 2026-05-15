В Росархиве рассказали, как звонок Сталина переменил участь Булгакова

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Документы о звонке советского вождя Иосифа Сталина, который изменил судьбу писателя Михаила Булгакова после опалы, хранятся в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ), сообщили РИА Новости в Росархиве.
В пятницу, 15 мая, исполняется 135 лет со дня рождения Михаила Булгакова — автора романов «Мастер и Маргарита», «Белая гвардия», повестей «Собачье сердце», «Роковые яйца», пьес «Дни Турбиных», «Бег», «Багровый остров» и других всемирно известных произведений.
«Известно знаменитое письмо Булгакова правительству СССР от 28 марта 1930 года, где на семи листах и в 11 пунктах, излагая свой творческий путь за предшествующие десять лет и крах литературных проектов, особо отмечая “Дни Турбиных” и “Багровый остров”, писатель в отчаянии заключает: “…Ныне я уничтожен”, — рассказала РИА Новости директор РГАЛИ Ольга Шашкова.
В этом письме писатель просит либо разрешить его выезд за границу, либо дать возможность любой работы, связанной с литературой или театром. «На письме стоит резолюция наркома НКВД Генриха Ягоды — “…дать возможность работать, где он хочет”, — сказала Шашкова.
«В этом же фонде РГАЛИ хранится и сводка 5-го отделения СО ОГПУ от 24 мая 1930 года — о звонке Сталина Булгакову после его письма в правительство, где сообщается о возможной “перемене участи” писателя. Как известно, он получил место ассистента режиссера МХАТ», — добавила директор архива.
А в 1932 году в обновленной и значительно выхолощенной автором редакции на разных сценах возобновились снятые в 1926 году с репертуара «за белогвардейщину» постановки пьесы «Дни Турбиных», которые с перерывами шли вплоть до начала войны.
Объединенное государственное политическое управление (ОГПУ) — специальный орган госбезопасности СССР в 1923—1934 годах, который позднее вошел в состав НКВД. Пятое отделение Специального отдела ОГПУ отвечало за выявление антисоветских настроений среди интеллигенции и молодежи.