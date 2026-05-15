В Росархиве рассказали, как звонок Сталина переменил участь Булгакова

«В этом же фонде РГАЛИ хранится и сводка 5-го отделения СО ОГПУ от 24 мая 1930 года — о звонке Сталина Булгакову после его письма в правительство, где сообщается о возможной “перемене участи” писателя. Как известно, он получил место ассистента режиссера МХАТ», — добавила директор архива.