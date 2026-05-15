Милонов предложил учить на физкультуре правильному питанию

Школа должна давать "не только знания относительно евклидовой геометрии и географии", заявил зампред комитета Госдумы по вопросам отцовства, материнства и детства.

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Школьники на уроках физкультуры должны получать знания о правильном питании. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал зампред комитета Госдумы по вопросам отцовства, материнства и детства Виталий МилоновЕдиная Россия»).

«Не думаю, что количество уроков [физкультуры] надо как-то серьезно увеличивать. Но их наполнение можно корректировать. Например, объяснять детям, что овощи и полезная пища так же укрепляют организм, как дополнительные упражнения на брусьях или кросс», — сказал депутат.

По его мнению, школа должна давать «не только знания относительно евклидовой геометрии и географии», но и формировать у детей привычку правильного питания.

«Да, основные бытовые знания дети черпают из семьи, от взрослых дома. Но школа в состоянии показать им иной путь», — подчеркнул Милонов.

