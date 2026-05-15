В школах РФ хотят ввести новый обязательный предмет, речь идёт об игре

В российских школах может появиться ещё один обязательный предмет. Речь идёт о шахматах. Ввести эту игру в школьную программу предложил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
«Предлагаю внедрить шахматы в каждой школе сначала как факультатив, а потом как обязательный предмет», — сказал Гриб РИА Новости.
Эксперт указал, что шахматы формируют у ребёнка не только способность концентрировать внимание, но и логическое и стратегическое мышление, а также развитие чувства времени. Это особенно важно в период увлечения гаджетами, добавил Гриб.
