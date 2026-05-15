Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В школах РФ хотят ввести новый обязательный предмет, речь идёт об игре

В ОП хотят сделать шахматы обязательным школьным предметом.

Источник: Комсомольская правда

В российских школах может появиться ещё один обязательный предмет. Речь идёт о шахматах. Ввести эту игру в школьную программу предложил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

«Предлагаю внедрить шахматы в каждой школе сначала как факультатив, а потом как обязательный предмет», — сказал Гриб РИА Новости.

Эксперт указал, что шахматы формируют у ребёнка не только способность концентрировать внимание, но и логическое и стратегическое мышление, а также развитие чувства времени. Это особенно важно в период увлечения гаджетами, добавил Гриб.

Напомним, в школьную программу с сентября введут предмет духовно-нравственная культура РФ. Подробнее читайте здесь на KP.RU.

Тем временем россияне призвали обучить школьников планированию бюджета и тайм-менеджменту.

Также сообщалось, что Минпросвещения планирует сделать второй иностранный язык обязательным в школе.