Пот больше не спасёт: Учёный предупредил о новом климатическом кошмаре

«Человек приспособился охлаждаться за счёт испарения пота. Но если влажность высокая, пот просто не испаряется, и этот механизм перестаёт работать», — объяснил специалист.
Учёный отметил, что эффективность охлаждения напрямую зависит от количества влаги в воздухе. При высокой относительной влажности воздуху почти «некуда принимать» дополнительную воду, поэтому испарение резко замедляется.
«Когда влажность достигает 95−99%, в воздухе остаётся совсем мало места для дополнительной влаги. Пот почти не испаряется, и человек начинает перегреваться даже в тени», — подчеркнул Карнаухов.
По его словам, сама по себе высокая влажность существовала всегда, однако из-за изменения климата её влияние на организм усиливается. При умеренной температуре влажный воздух может даже усиливать ощущение холода, но в жару эффект становится противоположным.
В качестве примера климатолог привёл пустынные регионы. В Сахаре, где влажность нередко опускается ниже 10%, люди легче переносят высокие температуры именно благодаря быстрому испарению пота.
«Бедуины способны переносить около 40 градусов, потому что пот испаряется эффективно. А при высокой влажности даже такая температура становится тяжёлой», — отметил он.
Карнаухов подчеркнул, что речь идёт не о далёком будущем, а о вероятных сценариях ближайших лет. Всё зависит от региона и погодных аномалий, включая блокирующие антициклоны, подобные тем, которые вызвали экстремальную жару в России в 2010 году.
По словам эксперта, подобные периоды могут повториться практически в любой год, а их интенсивность способна превзойти прошлые рекорды.
«Вопрос уже не в том, будет ли жара, а в том, насколько экстремальной она окажется», — заявил климатолог.
При этом он добавил, что вероятность аномально жаркого лета в этом году ниже из-за большого количества осадков и запасов влаги в почве.
Отдельно специалист посоветовал людям из групп риска — пожилым, а также пациентам с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями — заранее готовиться к возможным волнам жары. В частности, стоит обратить внимание на кондиционеры, которые снижают не только температуру воздуха, но и влажность.
Ранее Life.ru рассказывал, что, по словам учёных, природный феномен Эль-Ниньо принесёт в Россию жаркое лето, однако никаких катастрофических последствий для нашей страны не будет. Но метеозависимым всё же придётся столкнуться с локальными скачками давления и влажности.
