Онищенко оценил возможность отмены ЕГЭ в России

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Отказ от ЕГЭ в пользу старой процедуры сдачи экзаменов сломает российскую систему образования, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее Онищенко рассказал, что более пяти лет назад принимал участие в акции по сдаче ЕГЭ, тогда процедура показалась ему сложной.
«Я на ЕГЭ сейчас смотрю так: если мы сейчас начнем возвращать старое, то мы окончательно сломаем нашу образовательную систему. Уже поколение полностью сменилось учеников, которые учились по тем старым программам», — сказал Онищенко.
Он добавил, что уже нет и учителей, которые понимают, как принимать традиционный экзамен по билетам. Поэтому возвращаться точно нельзя, заключил академик.
Основной этап ЕГЭ-2026 начнется 1 июня.