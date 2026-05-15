В союзе садоводов рассказали, должны ли дачники платить взносы

«СНТ — это некоммерческая организация, она не может зарабатывать, но там есть председатель, там есть сторож, там есть бухгалтер. Им нужна зарплата. Нужно ремонтировать забор, нужно ремонтировать скважину, чаще всего нужно заниматься электричеством, соблюдать пожарную безопасность — на это все нужны деньги. Все эти деньги идут из членских взносов», — сказал Туманов.