В РФ получили соединения, обладающие активностью против болезни Паркинсона

В 2022 году в институте сообщали о разработке нового препарата от болезни Паркинсона «Проттремина». Лекарство успешно прошло доклинические и первую фазу клинических испытаний. Ранее, по данным авторов патента, попытки модифицировать лекарство часто приводили к потере активности. Ученым требовалось найти такие структурные изменения, которые сохранят или усилят эффект.