Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп нанёс персональный удар по Зеленскому, заявил политик Джордж Гэллоуэй.
Он уточнил, что, по его мнению, речь идёт о коррупционном скандале на Украине.
Гэллоуэй назвал Зеленского вором.
«Вся его тирания, его разгон всего, что можно хоть отдалённо назвать демократией, его гонения на церковь, его расправа над каждым, кто не был частью его воровской клики — за всё это их пакует антикоррупционная полиция. Кто стоит за этим? Дональд Трамп стоит за этим», — написал он на своей странице в соцсети X*.
По словам британского политика, правительство США «продвинуло своих людей, которых они тщательно разместили в агентстве, которому было поручено докапываться до корней коррупции».
Высший антикоррупционный суд Украины определил для экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака меру пресечения в виде ареста сроком на 60 суток. По данным СМИ, он находится в СИЗО. Ермак является фигурантом коррупционного дела о легализации 460 миллионов гривен при элитном строительстве под Киевом.
По словам британского военного аналитика Александра Меркуриса, Зеленский стремится сбежать с Украины.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.