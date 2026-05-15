Врач Чернышова рассказала, чем опасно купание в неразрешенных местах

На следующей неделе в центральную часть России придет настоящая летняя жара. Врач Надежда Чернышова рассказала, где опасно купаться.

Источник: Аргументы и факты

Купание в городской черте чревато не только различными заболеваниями, но и серьезными травмами, предупредила в беседе с aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.

Напомним, в начале следующей недели в центральный регион России придет по-настоящему летняя жара. Температура воздуха может прогреться до +26…+28 градусов.

Теплая майская погода — лучшее время для пикников и открытия купального сезона, однако даже эти безобидные развлечения могут таить в себе ряд опасностей.

«Купание в городских водоемах опасно тем, что в воду могут попасть отходы химических производств и промышленных предприятий, а также стоки из канализационных систем. Кроме того, в таких местах могут обитать вредные бактерии. Там, например, можно подхватить кишечную палочку, лептоспироз, сальмонеллез, дизентерию, ротавирус. Это все опасности бактериального заражения», — пояснила врач.

Чернышова добавила, что при купании в необорудованных местах можно получить серьезные травмы.

«На дне в таких местах могут быть гвозди, проволоки, битое стекло, о которые можно пораниться. Также могут быть коряги и металлические предметы. Можно пораниться и получить очень тяжелое воспаление, вплоть до гангрены», — пояснила специалист.

Ранее стало известно, что после купания в реке нога мужчины увеличилась вдвое из-за опасной инфекции.