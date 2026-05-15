Генералов НАТО достали под землей: на западе Украины взорван горный бункер

В ночь на 14 мая ВС РФ нанесли массированный комбинированный удар по объектам киевского режима на Западной Украине. В частности, ударам беспилотников подвергся административный центр Закарпатья — город Ужгород. Взрывы прозвучали в городах Львовской и Ивано-Франковской областей, в городе Луцк Волынской области.
Военный эксперт Борис Джерелиевский сообщил aif.ru, что атакам на Западной Украине могли подвергнуться и учебные центры ВСУ, где подготовку проходят, в том числе, иностранные наёмники.
Эксперт отметил, что нанесение ударов по таким объектам, как Яворовский полигон, осуществляется с использованием всего комплекса ударных систем, стоящих на вооружении ВС РФ.
«Главным образом учебные центры продолжают находиться на Западной Украине. Например, Яворовский полигон, по которому уже наносились удары, причем именно по его учебной составляющей, где гибли и наёмники, и советники НАТО. Разумеется, эти объекты отслеживаются. Что касается вооружения, то помимо ракет применяются и дроны. Наши и дроны, и ракеты без труда преодолевают это расстояние и позволяют наносить удары по всей территории страны противника», — пояснил Джерелиевский.
Он также подчеркнул, что информация о расположении таких целей поступает не только благодаря техническим средствам разведки, но и через агентурные каналы.
«Всё больше людей в силовых структурах Украины готовы сотрудничать с российскими спецслужбами», — сказал Джерелиевский.
Кроме того, известно, что на Западной Украине располагаются подземные бункеры. Находится они могут в том числе и в горах, о чем неоднократно говорили военные специалисты. В таких объектах обычно дислоцируется высший офицерский состав ВСУ и НАТО. Не исключено, что этих целей также достигают русские ракеты.
Ранее стало известно о нанесении ударов по зданиям Службы безопасности Украины в Волынской, Ивано-Франковской и Харьковской областях.
Кроме того, как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в Киеве был нанесен ракетный удар по району запуска беспилотников ВСУ.