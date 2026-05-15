В арсенале Вооруженных сил Украины заметили китайский ПЗРК FN-16

Переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Фейну-16» (FN-16) заметили в арсенале Вооруженных сил Украины. На соответствующее фото обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».
На снимке виден зенитчик с китайским ПЗРК. Уточняется, что FN-16 используют в 160-й механизированной бригаде.
ПЗРК третьего поколения предназначен для борьбы с низколетящими самолетами и вертолетами. Ракета с инфракрасной головкой самонаведения обеспечивает вероятность поражения цели 70 процентов. Максимальная дальность действия комплекса составляет шесть километров. FN-16 и базовый ПЗРК FN-6 используют военные Пакистана, Камбоджи, Малайзии и других стран.
26 апреля издание The Independent сообщило, что ВСУ якобы стали использовать беспилотные наземные транспортные средства, которые проходят испытания в воинских частях. По данным газеты, аппараты разрабатывает украинская компания DevDroid. Стоимость одного такого робота может достигать 50 тысяч долларов в зависимости от модификации.
Руководитель исследований и разработок компании Олег Федоришин рассказал, что около 15 процентов отправленных роботов были потеряны в бою. Он отказался раскрывать подробности о наземных аппаратах, которые еще не были официально презентованы.