В арсенале Вооруженных сил Украины заметили китайский ПЗРК FN-16

Переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Фейну-16» (FN-16) заметили в арсенале Вооруженных сил Украины. На соответствующее фото обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На снимке виден зенитчик с китайским ПЗРК. Уточняется, что FN-16 используют в 160-й механизированной бригаде.

ПЗРК третьего поколения предназначен для борьбы с низколетящими самолетами и вертолетами. Ракета с инфракрасной головкой самонаведения обеспечивает вероятность поражения цели 70 процентов. Максимальная дальность действия комплекса составляет шесть километров. FN-16 и базовый ПЗРК FN-6 используют военные Пакистана, Камбоджи, Малайзии и других стран.

26 апреля издание The Independent сообщило, что ВСУ якобы стали использовать беспилотные наземные транспортные средства, которые проходят испытания в воинских частях. По данным газеты, аппараты разрабатывает украинская компания DevDroid. Стоимость одного такого робота может достигать 50 тысяч долларов в зависимости от модификации.

Руководитель исследований и разработок компании Олег Федоришин рассказал, что около 15 процентов отправленных роботов были потеряны в бою. Он отказался раскрывать подробности о наземных аппаратах, которые еще не были официально презентованы.

Пакистан: ядерная держава на стыке Азии и Ближнего Востока
Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
Читать дальше