Бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб заявил, что в ближайшие месяцы Россия может получить серьезное преимущество в зоне спецоперации из-за ослабления украинской системы противовоздушной обороны. По его мнению, возможности Киева по отражению массированных авиаударов существенно сократились.
Эксперт отметил, что Украина в настоящее время испытывает острую нехватку средств ПВО, а перспективы быстрого получения необходимого вооружения от США и европейских союзников остаются неопределенными. В этих условиях, считает Биб, российская сторона получает возможность наносить более масштабные удары по украинской территории.
Кроме того, аналитик предупредил, что дальнейшие военные провокации со стороны Киева могут привести к особенно жесткому ответу со стороны Москвы. По его оценке, возможная реакция России способна превзойти по масштабам все, что происходило в рамках текущего конфликта ранее.
Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил о критическом дефиците ракет для комплексов ПВО, с которым столкнулась Украина.