В СФ предложили обучать детей цифровой грамотности на всех этапах образования

Начинать следует с дошкольного возраста, считает председатель комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Обучение детей цифровой грамотности должно вестись на всех этапах образования, начиная с дошкольного возраста. Такое мнение в интервью ТАСС выразила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, отвечая на вопрос о необходимости создания для школ учебных материалов по противодействию мошенническим схемам.

«Обучать детей цифровой грамотности нужно на всех этапах образовательного процесса. Делать это следует как в младших классах, так и в дошкольных учреждениях», — сказала Гумерова.

Также она назвала действенной мерой рассказы правоохранителями историй детям, которые ранее случились с их сверстниками, попавшими на удочку мошенников. Разъяснительную работу сенатор считает главным в борьбе с вовлечением детей в мошеннические схемы.

«Мы с профильным ведомством договорились о том, чтобы показывать такие мини-фильмы — исповеди самих ребят, как они оказались в руках мошенников, как они дошли до того, что вдруг поверили и совершили кражи или взрывали железнодорожные пути и так далее», — сказала глава комитета СФ.

Кроме того, разъяснительная работа должна проводиться и с родителями, в том числе на родительских собраниях, подчеркнула Гумерова.