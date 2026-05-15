В СФ предложили обучать детей цифровой грамотности на всех этапах образования

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Обучение детей цифровой грамотности должно вестись на всех этапах образования, начиная с дошкольного возраста. Такое мнение в интервью ТАСС выразила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, отвечая на вопрос о необходимости создания для школ учебных материалов по противодействию мошенническим схемам.
«Обучать детей цифровой грамотности нужно на всех этапах образовательного процесса. Делать это следует как в младших классах, так и в дошкольных учреждениях», — сказала Гумерова.
Также она назвала действенной мерой рассказы правоохранителями историй детям, которые ранее случились с их сверстниками, попавшими на удочку мошенников. Разъяснительную работу сенатор считает главным в борьбе с вовлечением детей в мошеннические схемы.
«Мы с профильным ведомством договорились о том, чтобы показывать такие мини-фильмы — исповеди самих ребят, как они оказались в руках мошенников, как они дошли до того, что вдруг поверили и совершили кражи или взрывали железнодорожные пути и так далее», — сказала глава комитета СФ.
Кроме того, разъяснительная работа должна проводиться и с родителями, в том числе на родительских собраниях, подчеркнула Гумерова.