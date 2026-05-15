Врач Сагитдинова рассказала об опасности отказа от лечения молочных зубов

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Лечить молочные зубы обязательно, в противном случае возможно возникновение острой зубной боли, преждевременная потеря молочных зубов и развитие серьезных патологий. Об этом рассказала ТАСС ассистент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии ИМД Пироговского университета к.м.н. Татьяна Сагитдинова.
«Многие родители ошибочно полагают, что лечить молочные зубы необязательно, так как они все равно выпадут. Это опасное заблуждение. Отсутствие своевременного лечения приводит к острой зубной боли, преждевременной потере молочных зубов и, как следствие, к развитию серьезных патологий», — сказала Сагитдинова.
Она пояснила, что, когда молочный зуб удаляют слишком рано, на месте его отсутствия образуется дефицит пространства. Это провоцирует недоразвитие альвеолярного отростка челюсти и формирование патологического прикуса. В свою очередь, патологии прикуса неизбежно нарушают биологическое равновесие в работе жевательных мышц и часто сопровождаются нарушениями осанки. Одним из наиболее частых осложнений в таких случаях является дисфункция височно-нижнечелюстного сустава. Врач добавила, что лечение молочных зубов имеет и другие важные преимущества. Например, леченные молочные зубы уменьшают риск распространения инфекции на соседние зубы и ткани, что может привести к более серьезным стоматологическим проблемам.
Также поддержание здоровья молочных зубов способствует правильному развитию речи: молочные зубы играют важную роль в формировании правильной артикуляции. Их потеря может негативно сказаться на развитии речи у ребенка.
Среди прочих преимуществ лечения молочных зубов — формирование привычек гигиены, психологический комфорт и экономия на будущем лечении.