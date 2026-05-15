Врач Сагитдинова рассказала об опасности отказа от лечения молочных зубов

Она пояснила, что, когда молочный зуб удаляют слишком рано, на месте его отсутствия образуется дефицит пространства. Это провоцирует недоразвитие альвеолярного отростка челюсти и формирование патологического прикуса. В свою очередь, патологии прикуса неизбежно нарушают биологическое равновесие в работе жевательных мышц и часто сопровождаются нарушениями осанки. Одним из наиболее частых осложнений в таких случаях является дисфункция височно-нижнечелюстного сустава. Врач добавила, что лечение молочных зубов имеет и другие важные преимущества. Например, леченные молочные зубы уменьшают риск распространения инфекции на соседние зубы и ткани, что может привести к более серьезным стоматологическим проблемам.