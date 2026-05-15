Трамп пригрозил Ирану ликвидацией при отсутствии сделки

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Иран может заключить сделку или может быть ликвидирован, по его словам, продолжение следует.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Иран может заключить сделку с США или может быть ликвидирован.

«Они могут заключить сделку или будут ликвидированы. Я не хочу этого делать», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

По словам Трампа, США получат обогащённый уран, находящийся в Иране.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.

Кроме того, Трамп анонсировал продолжение конфликта с Ираном. По его словам, продолжение следует.

