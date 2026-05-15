Трамп пригрозил Ирану ликвидацией при отсутствии сделки

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Иран может заключить сделку с США или может быть ликвидирован.
«Они могут заключить сделку или будут ликвидированы. Я не хочу этого делать», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
По словам Трампа, США получат обогащённый уран, находящийся в Иране.
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.
Кроме того, Трамп анонсировал продолжение конфликта с Ираном. По его словам, продолжение следует.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше