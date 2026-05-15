Приучают к курению с пелёнок: В Госдуме потребовали проверить конфеты- «вейпы» для детей

Ранее Life.ru писал, что число диагностированных случаев опасной «попкорновой болезни» (облитерирующего бронхиолита) в России за год выросло на 30%. Большую часть пациентов составляют подростки и молодые люди до 35 лет. Несмотря на пугающую статистику, спрос на вейпы за год увеличился на 12%, а на электронные сигареты — на 6%.