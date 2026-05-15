Карелия, побережье Балтики и Байкал: в АТОР рассказали, где можно провести отпуск в России

В России есть немало красивых курортных мест, которые непременно стоит посетить в летний период. Туристы могут отправиться не только на Черное море, но и к побережью Балтики. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире радио «Комсомольская правда» назвала несколько интересных направлений для летнего отдыха.
Среди таких мест она обозначила Карелию. Как подчеркнула директор АТОР, россияне нуждаются в солнце и пляжах. Это можно встретить в Карелии. Эксперт порекомендовала россиянам отправляться туда в июле-августе. В этот период комары в Карелии «перестанут быть такими лютыми», как в первый летний месяц. Вода в теплое время в этом регионе прогревается до 25−30 градусов, «туристы купаются», заметила директор АТОР.
«В Калининграде просто аншлаг. Как и в Ленинградской области, где тоже есть пляжи на побережье Балтики. Эти варианты подходят тем, кто любит нежаркую погоду и не очень горячее море. И еще Байкал. Не существует слов, чтобы передать то, что чувствуешь на его берегу», — заключила Майя Ломидзе.
Среди туристов не теряет популярность и Санкт-Петербург. Россияне часто выбирали этот город для отдыха на майские праздники в 2026 году. На первом месте в рейтинге популярных направлений расположился Татарстан.