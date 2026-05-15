Фонд НТИ: космос формирует кооперацию для укрепления суверенитета России

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Ракетно-космическая отрасль формирует устойчивые цепочки кооперации для укрепления технологического суверенитета России. Об этом ТАСС в кулуарах конференции «Аэрокосмическая инновационная долина — 2026» рассказал генеральный директор Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) Вадим Медведев.
«Сегодня космос формирует устойчивые цепочки кооперации для укрепления технологического суверенитета страны. Речь идет о бесшовной системе, которая объединяет в единое целое сразу несколько высокотехнологических направлений — это микроэлектроника, материаловедение, химическая промышленность, а в некоторых случаях и атомные технологии. Здесь создаются самые высокотехнологичные решения, которые уже приносят пользу», — рассказал Медведев.
По его словам, нацпроект «Космос» развивает технологическую кооперацию на всем жизненном цикле отрасли: от подготовки кадров для ракетно-космической отрасли, научно-исследовательских работ и проектирования до серийного производства, выведения и эксплуатации сервисов.
Кроме того, на низкой околоземной орбите потенциал автоматизации и применения искусственного интеллекта может раскрыться наиболее эффективно. «Совершается технологический сдвиг, который может изменить всю космическую архитектуру в ближайшие 7−10 лет. Сегодня время экспериментов, обкатки гипотез. Именно низкая орбита может стать площадкой для зарождения новых коммерческих услуг и прикладных сервисов», — подчеркнул глава Фонда НТИ.
Ранее Роскосмос и Фонд НТИ подписали соглашение о сотрудничестве о проведении технологического конкурса «Сверхнизкие орбиты».