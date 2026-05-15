Как изменились спрос и цена на шашлык в майские праздники. Инфографика

Средняя цена набора для приготовления шашлыка из пяти позиций — мясо, розжиг, шампуры, мангал и уголь — выросла на майских праздниках в сравнении с прошлым годом на 12% и составила 2619 ₽

Источник: РБК

Стоимость упаковки готового шашлыка на майских праздниках (с 1 по 11 мая) и товаров для его приготовления выросла 2026 году по сравнению с 2025-м, как и спрос на них со стороны россиян, свидетельствуют данные (есть у РБК) аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (крупнейший оператор фискальных данных, ежедневно принимает по 70 млн чеков, с каждой третьей кассы в стране).

Так, средний чек упаковки мяса для шашлыка составил 830 ₽, что на 9% выше, чем в майские праздники 2025 года. Объем продаж в денежном выражении вырос на 21%, а число покупок — на 13%. Средняя цена средств для розжига составила 166 ₽ (+5%), продажи в денежном выражении увеличились на 13%, число покупок — на 8%.

Шампуры в среднем стоят 493 ₽ за упаковку (+13% год к году), продажи в деньгах подскочили на 25%, объем продаж — на 13%. Мангал в среднем стоил 812 ₽ (+14%), в денежном выражении продажи выросли сразу на 26%, а число покупок увеличилось на 11%. Средняя цена древесного угля — 318 ₽, это на 12% выше показателя в прошлом году. Продажи этого товара в денежном выражении подскочили на 25%, объем фактических покупок — на 14%.

Средняя стоимость всего набора для приготовления шашлыка из пяти вышеуказанных позиций, исходя из данных «Чек Индекса», составила во время майских праздников 2619 ₽ Это на 12% выше, чем в 2025-м (2320 ₽).

Начало сезона шашлыков в этом году совпало с майскими праздниками, во время которых в Центральной России наблюдалась хорошая погода, отмечают аналитики. «После ненастья в преддверии майских праздников реализовался отложенный спрос, и многие потребители с большим ожиданием открыли летний шашлычный сезон. Это сказалось как на объеме покупок, так и на величине среднего размера трат», — указали РБК в «Чек Индексе».

Общие продажи мяса для шашлыка в магазинах «Лента» с 28 апреля по 12 мая этого года выросли на 9,5% (1028 т против 934 т годом ранее), причем больший рост наблюдался отдельно по мясу птицы (+16%, 239 т против 203 т годом ранее), следует из данных, предоставленных РБК представителем сети.

Продажи мангалов в «Гипер Ленте» в штуках выросли на 26%, до 34 902, в «Супер Ленте» — на 71%, до 4366. В то же время продажи угля и брикетов в «Гипер Ленте» выросли на 10%, до 328 829, в «Супер Ленте» — на 54%, до 41 704, рассказали в компании. Там указали, что с 28 апреля по 12 мая 2025-го продажи и мангалов, и угля, и брикетов в сравнении с предшествующим годом снижались, а в 2024-м, наоборот, росли.

Объём продаж сырого маринованного шашлыка в магазинах торговой сети «Перекрёсток» за период с 28 апреля по 12 мая вырос на 15% в натуральном и на 20% в денежном выражении в 2026 году по сравнению с 2025 годом, сообщили РБК в пресс-службе Х5.

Рост продаж шашлыка на майские праздники зафиксировали и в Ozon Fresh: спрос на говядину и свинину в маринаде увеличился в 3,3 раза, а птицы в маринаде — почти вдвое, рассказали РБК в пресс-службе маркетплейса. Там добавили, что спрос также резко увеличился на средства для росжига (в шесть раз) и на шампуры (почти в два раза).

Продажи мангалов с 28 апреля по 11 мая на Wildberries (WB) выросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 42% в натуральном выражении, а угля — на 40%, сообщили РБК в пресс-службе компании. Резкий спрос зафиксирован на маринады (+110%), а также приправы и специи для гриля (+46%). Как отметил представитель маркетплейса, пик продаж мангалов на WB пришелся на 2024 год, когда их купили на 140% больше, чем в 2023-м.

