Как изменились спрос и цена на шашлык в майские праздники. Инфографика

Продажи мангалов в «Гипер Ленте» в штуках выросли на 26%, до 34 902, в «Супер Ленте» — на 71%, до 4366. В то же время продажи угля и брикетов в «Гипер Ленте» выросли на 10%, до 328 829, в «Супер Ленте» — на 54%, до 41 704, рассказали в компании. Там указали, что с 28 апреля по 12 мая 2025-го продажи и мангалов, и угля, и брикетов в сравнении с предшествующим годом снижались, а в 2024-м, наоборот, росли.