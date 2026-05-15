Майя Ломидзе рассказала об отелях «все включено» в России

В России растёт число отелей класса «всё включено». Об этом в интервью сайту KP.RU рассказала директор АТОР Майя Ломидзе. По её словам, счёт новым отелям All inclusive идёт на десятки, а один из регионов, где их количество растёт быстрее всего — Подмосковье.
«Подмосковье может посоревноваться по количеству All inclusive с черноморским побережьем. Парадокс в том, что в Московской области оградить территорию под отель проще, чем на юге», — сказала эксперт.
Ломидзе назвала формат отдыха All inclusive весьма востребованным у россиян, но отметила, что российские отели, имеющие 4−5 звёзд, дороже, чем турецкие отели такого же уровня комфорта.
Директор подчеркнула, что российские отели «всё включено» в основном премиального уровня, среди них практически нет трёхзвёздочных отелей такого доступного ценового сегмента, какие существуют в Турции.
Тем временем новая система подтверждения личности появилась в России. С 2026 года россияне смогут заселяться в гостиницы по QR-коду.
