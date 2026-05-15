Онищенко не оценил идею отказа от ЕГЭ: старая процедура сдачи экзаменов сломает систему образования

В России уже несколько лет активно обсуждают вопрос отмены ЕГЭ и возвращения к старому варианту тестирования старшеклассников. Однако отказ от Единых государственных экзаменов может сломать систему образования в РФ. Таким мнением поделился академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в интервью РИА Новости.
Он считает, что было бы неразумно «окончательно ломать» нынешнюю образовательную систему. Академик высказался против отмены ЕГЭ на этом этапе.
«Уже поколение полностью сменилось учеников, которые учились по тем старым программам», — добавил Геннадий Онищенко.
Он сообщил, что в России уже не осталось учителей, которые точно знают, как правильно принимать традиционные экзамены по билетам. Эта система давно забыта. Академик заявил, что стране нельзя возвращаться к формату экзаменов прошлых лет. К ЕГЭ за время его проведения уже успели привыкнуть.
Геннадий Онищенко при этом признался, что не смог сдать ЕГЭ. По его словам, раньше экзамены сдавали по-человечески. Академик указал на фактор стресса при подобных тестированиях. Он сообщил, что раньше ученики писали сочинения, изложения, а теперь на ЕГЭ играют в «крестики-нолики».
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев выступил также против отмены привычного Единого государственного экзамена. Он подчеркнул, что таких изменений в ближайшие годы не планируется. По данным главы Рособрнадзора, новых предложений по модернизированию экзаменов не поступало. Действующая система ЕГЭ обеспечивает равные условия для поступления выпускников из разных регионов, указал он. Анзор Музаев пояснил, что экзаменационная форма оценки знаний остается распространенной практикой во всем мире.
Между тем уже через месяц в вузах начнется работа приемных кампаний. Они стартуют 20 июня. С этого момента можно начинать подавать документы на обучение. Приказы о зачислении для поступающих вне основного конкурса появляются 3 августа. Для остальных документ издается 7 августа. Остальные могут переподать заявление на платные места до 20 августа.