В АТОР назвали Орловскую область неожиданно популярным регионом для путешествий

Орловская область неожиданно стала популярным регионом для отдыха в 2026 году. О плюсах путешествия по средней полосе России в интервью сайту KP.RU рассказала директор АТОР Майя Ломидзе.
«Там невероятные поля, писательские усадьбы и голубые озера. Средняя полоса России, захватывающая дух, нетронутая, не вылизанная, и в этом есть плюс», — сказала она.
Ломидзе назвала размеренность и возможность замедлиться самым подкупающим фактором отдыха в этом регионе, где можно практиковать спокойный, неспешный, медленный отдых.
«Хочешь, не хочешь, но у тебя меняется ритм. И это классно», — резюмировала директор АТОР.
Список из 20 лучших необычных отелей России в 2026 году мы составили для вас здесь на KP.RU.
Также мы собрали для вас рейтинг из 30 самых красивых городов России для путешествий, которые обязательно нужно увидеть своими глазами.
«Все включено» по-русски, медленный туризм и Анапа как хит сезона: Где и как мы будем отдыхать этим летом.