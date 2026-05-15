В Петербурге покажут живописную серию "Дорога на Суджу" о буднях СВО

Кошаев с 2022 года возглавляет волонтерскую организацию «Россия — Родина», в которую входят около 400 человек. Они собирают и сами отвозят на фронт машины, мотоциклы, коптеры, тепловизоры, бронежилеты, спальники, маскировочные сети и медикаменты. Художник неоднократно бывал в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской, Курской и Брянской областях. К каждому празднику он рисует для бойцов открытки — в экспозиции можно будет увидеть «С Новым Годом! 2025», «Мы победим! 2025», «Вперед, сынки! Скоро выход», «Наступаем! 2026».