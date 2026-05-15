В Петербурге покажут живописную серию "Дорога на Суджу" о буднях СВО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Картины, написанные под впечатлением от гуманитарных поездок в Курскую, Брянскую и Белгородскую области, а также агитационные плакаты и открытки, которые поднимают бойцам СВО настроение, представят на выставке «Дорога на Суджу» в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
Проект художника и волонтера Владимира Кошаева включает 30 живописных работ и продолжает прошлогодний цикл «Донбасс — дороги войны».
«Каждая поездка для художника — это новые люди, события, ситуации, которые он изображает на своих работах. Проект рассказывает о тех, кто в наши дни проявляет отвагу и мужество, защищая Отечество, позволяет прикоснуться к переживаниям военнослужащих и своими глазами увидеть тяготы армейской жизни», — говорится в сообщении.
Среди работ — зарисовки фронтовых будней: «День начался», «Утро. Едем. Прилет», «Дронщики. Обмен опытом», «Попали в бензовоз», «День прошел». Отдельный цикл выстроен как путь на Суджу — от «Верхняя Груня. До Суджи 65 км» до «У моста. До Суджи 4,5 км».
Кошаев с 2022 года возглавляет волонтерскую организацию «Россия — Родина», в которую входят около 400 человек. Они собирают и сами отвозят на фронт машины, мотоциклы, коптеры, тепловизоры, бронежилеты, спальники, маскировочные сети и медикаменты. Художник неоднократно бывал в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской, Курской и Брянской областях. К каждому празднику он рисует для бойцов открытки — в экспозиции можно будет увидеть «С Новым Годом! 2025», «Мы победим! 2025», «Вперед, сынки! Скоро выход», «Наступаем! 2026».
Выставка будет работать до середины июля 2026 года.
О музее.
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи расположен в Санкт-Петербурге возле Петропавловской крепости. Днем основания музея считается 29 августа 1703 года, когда по личному указанию Петра I на территории крепости был создан специальный цейхгауз (склад) для хранения старинных артиллерийских орудий. В настоящее время музей располагает одной из крупнейших в мире экспозиций артиллерийских орудий и другой военной техники.