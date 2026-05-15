Только 19% опрошенных россиян считают образование ключом к успеху

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Лишь 19% опрошенных россиян считают образование ключом к успеху на работе. Такие результаты показало исследование онлайн-кампуса НИУ ВШЭ (есть в распоряжении ТАСС).
«Только 19% считают образование ключевым фактором успеха, 35% — важным, но не основным, 25% — вспомогательным. 8% связывают обучение, прежде всего, со снижением тревожности о профессиональном будущем. 30% воспринимают образование как необходимость, 19% — как личный выбор, 18% — как возможность для улучшения жизни, 23% — как вынужденную меру», — говорится в сообщении.
Опрос проведен в марте 2026 года среди 1 353 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в российских городах-миллионниках.