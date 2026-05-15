Диетолог Поляков назвал главный вред шаурмы

Источник: Аргументы и факты

Диетолог, эндокринолог Антон Поляков рассказал aif.ru, какая шаурма является самой вредной.

«Самая вредная шаурма — та, в которой совсем нет мяса, а вместо него используются заменители вроде сосисок. Такое, к сожалению, встречается и тоже называется шаурмой. Также вредна шаурма с обилием искусственных соусов», — сказал Поляков.

Он отметил, что в идеале это должны быть просто лепёшка, овощной салат и кусочек мяса — тогда «получился бы хороший, адекватный вариант».

«Говядина или курятина без вреда для здоровья — понятие, конечно, относительное. Но в целом, если съедать одну шаурму небольшого размера в неделю, никакого вреда не будет. А вот каждый день — это уже не совсем хорошо», — подытожил Поляков.

Ранее Поляков рассказал, что снизить вредные эффекты красного жареного мяса можно с помощью зелени и овощей.