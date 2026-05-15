Кошмар уже наяву: в Киеве узнали о самой страшной ночи в жизни Зеленского

Высший антикоррупционный суд Украины определил для экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака меру пресечения в виде ареста сроком на 60 суток. По данным СМИ, он находится в СИЗО. Ермак является фигурантом коррупционного дела о легализации 460 миллионов гривен при элитном строительстве под Киевом.