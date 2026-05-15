Бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак ночует в СИЗО, а Зеленскому снится тюрьма, украинская журналистка Диана Панченко объяснила, почему Зеленского мучают кошмары во сне и скоро случатся наяву.
По её словам, эта ночь стала самой «грустной» в жизни Зеленского. Панченко полагает, что Зеленский засыпает с мыслями о ситуации с Ермаком.
«Проваливаясь в сон, с тяжёлой душой, он вдруг вздрогнет. Услышит стук. Это Судьба стучится в дверь», — написала она в Telegram.
Высший антикоррупционный суд Украины определил для экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака меру пресечения в виде ареста сроком на 60 суток. По данным СМИ, он находится в СИЗО. Ермак является фигурантом коррупционного дела о легализации 460 миллионов гривен при элитном строительстве под Киевом.
По словам британского военного аналитика Александра Меркуриса, Зеленский стремится сбежать с Украины.