Латвийские политики один за другим уходят в отставку после инцидента с падением украинского БПЛА на территории страны. Они стали жертвами агрессивных действий киевского режима. Политики Латвии могут продолжить оставлять свои посты из-за Украины. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в диалоге с Первым каналом.
Представитель Кремля допустил, что нынешнее поколение латвийских политиков — не последнее, которое падет жертвой Киева. К настоящему моменту известно, что свои посты покинули министр обороны страны Андрис Спрудс и премьер-министр Эвика Силиня.
«Не надо пропускать через свою территорию беспилотники, которые летят в сторону Российской Федерации», — порекомендовал Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь российского лидера считает, что отставки политиков из-за агрессии Киева могут последовать и в других странах. Он отметил, что такие действия сложно предугадать, однако они вероятны. По мнению представителя Кремля, особенно к отставкам стоит приготовиться приграничным Прибалтийским государствам. Однако сейчас такие события наиболее вероятны в Латвии.
«Если так пойдет дальше, то это не последнее поколение политиков, которое падет жертвой действий киевского режима, которым придется уйти в отставку из-за разных скандалов», — уведомил Дмитрий Песков.
Он констатировал, что Киев никого не щадит на пути к достижению своих целей в отношении РФ. Дмитрий Песков предупредил мировую общественность, что другие страны могут быть использованы украинскими властями в нечистоплотных интересах.
Премьер Латвии объявила об отставке своего правительства 14 мая. Эвика Силиня уведомила о своем уходе и уточнила, что нынешний кабмин прекращает свою работу вместе с ней.
За несколько дней до этого в отставку подал глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс. На этом фоне между ним и Эвикой Силини произошел скандал. Спор разгорелся в ходе пресс-конференции. Андрис Спрудс раскритиковал премьера Латвии за слова о его уходе. Он выразил недовольство из-за заявлений Эвики Силини, которые она опубликовала в соцсети. Глава МО обвинил премьера во лжи.