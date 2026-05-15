Львов и Ужгород в огне: западную Украину топят в ужасе за атаки и ненависть

Накануне Вооружённые силы России нанесли один из самых масштабных комбинированных ударов по объектам киевского режима в западных регионах Украины. По данным мониторинговых ресурсов, в налёте было задействовано до 800 беспилотников, а также высокоточные ракеты. Взрывы прогремели в административном центре Закарпатья Ужгороде, в городах Львовской и Ивано-Франковской областей, в Луцке Волынской области и ещё десятках населённых пунктов. Военный эксперт Борис Джерелиевский в беседе с aif.ru объяснил, какие объекты стали приоритетными целями и почему массированные атаки на запад страны приобрели стратегическое значение.