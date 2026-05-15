Львов и Ужгород в огне: западную Украину топят в ужасе за атаки и ненависть

Накануне Вооружённые силы России нанесли один из самых масштабных комбинированных ударов по объектам киевского режима в западных регионах Украины. По данным мониторинговых ресурсов, в налёте было задействовано до 800 беспилотников, а также высокоточные ракеты. Взрывы прогремели в административном центре Закарпатья Ужгороде, в городах Львовской и Ивано-Франковской областей, в Луцке Волынской области и ещё десятках населённых пунктов. Военный эксперт Борис Джерелиевский в беседе с aif.ru объяснил, какие объекты стали приоритетными целями и почему массированные атаки на запад страны приобрели стратегическое значение.
Парализовать снабжение: склады НАТО и транспортная инфраструктура.
По словам эксперта, в первую очередь удары наносятся по логистическим хабам и складам, где сосредоточены вооружения, боеприпасы и другие военные материалы, поступающие из стран НАТО.
«Западная Украина целенаправленно используется противником в силу своей удалённости для того, чтобы хранить там вооружение. Это транзитные точки и места складирования», — подчеркнул Джерелиевский.
Уничтожение этих путей и хранилищ создаёт серьёзные проблемы с доставкой жизненно необходимых для ВСУ грузов — по мере методичного выбивания логистики снабжение солдат на передовой становится всё более затруднительным.
Параллельно с западным направлением непрерывные удары наносятся по Одессе — второму важнейшему логистическому центру, откуда поставки идут в центральную часть и на восток Украины. Кроме того, поражаются объекты энергетической и транспортной инфраструктуры двойного назначения, которые подлежат уничтожению наравне с сугубо военными целями.
Учебные центры ВСУ и наёмники: Яворов и не только.
Массированный налёт затронул и центры подготовки украинских боевиков, где были замечены иностранные инструкторы. Джерелиевский отметил, что такие объекты, как Яворовский полигон, остаются на Западной Украине, и по ним уже наносились удары, в том числе по учебной составляющей, где гибли и наёмники, и советники НАТО.
«Разумеется, эти объекты отслеживаются. Наши и дроны, и ракеты без труда преодолевают это расстояние и позволяют наносить удары по всей территории противника», — пояснил он.
При этом арсенал средств поражения позволяет применять весь комплекс ударных систем, стоящих на вооружении ВС РФ.
Здания СБУ, подземные бункеры и агентурные данные.
В ходе ночной атаки целями стали и здания Службы безопасности Украины. Военные паблики сообщают, что беспилотники атаковали объекты СБУ в Ивано-Франковске и Луцке. По информации координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева, дроны работали по целям в районе Дубно, Здолбунова, Киева, Коломыи, Малина, Ровно, Смелы, Снигирёвки, Хмельницкого, Черкасс, Черновцов, Черняхова и Ямполя — под удар попали пункты временной дислокации ВСУ и места подготовки боевиков с иностранными инструкторами.
Известно, что на Западной Украине располагаются подземные бункеры, в том числе в горной местности, где может дислоцироваться высший офицерский состав ВСУ и НАТО. Не исключено, что русские ракеты достигают и этих целей. Координаты для ударов даёт не только техническая разведка, но и агентурные каналы.
«Всё больше людей в силовых структурах Украины готовы сотрудничать с российскими спецслужбами», — резюмировал Джерелиевский.
Таким образом, рекордный комбинированный удар преследовал цель окончательно парализовать военную логистику противника, уничтожить кадровый резерв и командно-тренировочную инфраструктуру в глубоком тылу. Масштаб и география поражённых объектов говорят о том, что отсидеться западным регионам больше не удастся.