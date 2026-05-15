Эксперт Рыбакова рассказала, как защитить домашних собак и кошек от клещей

КРАСНОЯРСК, 15 мая. /ТАСС/. Комплексные меры в виде вакцинации, применения специальных ошейников и спреев смогут защитить домашних кошек и собак от клещей и связанных с ними инфекций. Об этом ТАСС сообщила специалист-эксперт ветеринарно-санитарного контроля, сотрудник СФУ Галина Рыбакова.
«Прививки для домашних питомцев не защищают от всех инфекций, которые переносят клещи, они защищают от конкретного заболевания. Поэтому владельцу придется в любом случае применять комплексно разные средства защиты, в зависимости от существующих рисков и индивидуальных особенностей питомца (возраст, склонность к аллергиям и т.д.). Средства защиты, которые препятствуют укусам клещей, включают в себя ошейники противопаразитарные, капли на холку, таблетки и спреи», — сказала Рыбакова.
По ее словам, основным преимуществом таких ошейников, капель и спреев является многофункциональность, они помогают не только от клещей, но и от других паразитов. «Действующее вещество с этих средств распределяется в сальных железах подкожного слоя животного (а вещества спрея — непосредственно на шерсти), и насекомые в поисках мест для укуса погибают при контакте с активным веществом», — добавила она. При этом эксперт подчеркнула, что клещи все равно будут цепляться за шерсть животного, и не впившиеся клещи не погибают сразу, а могут попасть в дом и нанести вред кому-то другому. Поэтому после прогулок, в период активности клещей, необходимо всегда осматривать животных.
Эксперт отмечает, что специальные таблетки от клещей, которые действуют через кровь животного, нужно принимать с осторожностью, так как у отдельных кошек или собак на такие препараты могут возникать аллергические реакции. Перед их применением необходимо посоветоваться с ветеринаром.