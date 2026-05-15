Шойгу: ВС России уверенно продвигаются по всей линии боевого соприкосновения

Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине прочно владеют стратегической инициативой и уверенно продвигаются вперед по всей линии боевого соприкосновения. Об этом в четверг, 14 мая, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
— Российские Вооруженные силы прочно владеют стратегической инициативой и уверенно продвигаются вперед по всей линии боевого соприкосновения, — заявил он на встрече секретарей советов безопасности стран-членов Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, передает РИА Новости.
Также Шойгу сказал, что Украине необходимо вернуться к внеблоковым, нейтральным и безъядерным основам, которые были зафиксированы в декларации о ее государственном суверенитете от 1990 года.
Кроме того, он считает, что для урегулирования украинского конфликта надо устранить все его первопричины.
В тот же день глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные ведут охват населенного пункта Константиновка с флангов. По его словам, кроме охвата с флангов, продолжаются городские бои в районе промзоны и на западной окраине города.