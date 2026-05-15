Ереван просил Москву понять правильно: Пашинян дал скользкий комментарий об отношении Армении к санкциями против России

Позиция Армении относительно санкций против России изначально заключалась в том, чтобы не присоединяться к ним. И вместе с тем, чтобы самой не попасть под санкции. Об этом журналистам заявил премьер страны Никол Пашинян.
По его словам, в Европейском союзе «подозревали» Армению в том, что республика помогает России обходить санкции Запада. Но после того, как Ереван посетили «европейские специалисты», все сомнения были развеяны.
«Мы говорили, что не хотим делать ничего против России, но у нас есть принцип: если мы почувствуем, что какой-либо шаг приведет к тому, что мы сами окажемся под санкциями, мы его не сделаем», — заявил Пашинян.
Армянский премьер добавил также, что Ереван просил Москву отнестись к этой позиции с пониманием. Ведь, объяснил Пашинян, попавшая под санкции Россия выдержит их, а Армения — не сможет.
Ранее в ходе переговоров Путин отметил, что Москва спокойно относится к дискуссиям внутри Армении о развитии отношений с Евросоюзом, однако предупредил, что Ереван не сможет одновременно находиться в таможенном союзе с ЕС и в Евразийском экономическом союзе.
Кроме того, российский лидер на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном указал на значительную разницу между ценой российского газа для республики и стоимостью топлива в Европе.
А на брифинге 9 мая Путин заявил, что было бы правильным и по отношению к гражданам Армении, и по отношению к нам как к главному экономическому партнёру определиться. Например, провести референдум. Спросить у граждан Армении, каков будет их выбор: в сторону сотрудничества с Россией или с Европой.
Вместе с тем, президент России не раз подчеркивал, что введенные Западом санкции не работают. Более того, больше бьют по тем, кто их вводит. Путин добавил, что реальная цель санкций Запада против России — заставить страдать российский народ. Однако его расчет не оправдался.
Кроме того, глава государства обратил внимание, что против российских компаний и физлиц по данным на 2025 год введено 28 595 санкций. По словам президента, как бы ни складывалась обстановка, какой бы ни была система международных отношений, у наших конкурентов всегда будет стремление сдержать нашу страну, ослабить ее экономические и технологические возможности.