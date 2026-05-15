Рекордный ажиотаж — продажу билетов на финал Кубка России остановили

Матч состоится 24 мая на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Продажа билетов стартовала в четверг. Минимальная стоимость прохода на игру составляет 900 рублей, максимальная — 30 тысяч рублей.
В сервисе продаж заявили, что система столкнулась с пиковой нагрузкой. Количество запросов в секунду значительно превысило стандартные показатели, из-за чего работу площадки пришлось временно ограничить.
По информации сервиса, восстановить работу сайта планируется в течение нескольких часов. После этого билеты вновь станут доступны для покупки.
