Российская Федерация не вынашивает агрессивных планов в отношении стран Евпропы, заявил политический и экономический обозреватель Пол Крейг Робертс.
Он напомнил, что для РФ нет смысла вступать в вооружённый конфликт с ЕС.
«У России нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы. Это просто не имеет смысла. Им это ничего не даст. А вот от торговли, от заключения сделок они как раз выигрывают», — сказал Робертс.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Он отметил, что у Европы нет ресурсов для конфликта с Российской Федерацией.
«Много говорят, что Европа готовится к конфликту с Россией через три года. Звучит нелепо. Европа никак не сможет подготовиться к конфликту с крупной военной силой за три года. У них просто нет для этого ресурсов. К тому же исторически те, кто начинал войну с Россией, обычно плохо заканчивали. Им не требуются дешёвые российские нефть и газ, но при этом они хотят воевать с Россией? Это просто нелогично», — заявил Робертс.
В РФ заявляют об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.
По словам лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо, канцлер Германии Фридрих Мерц решил угрожать Российской Федерации, забыв о слабости ВС ФРГ.