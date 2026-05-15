Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смесь мошенничества и психологического саботажа: как старшеклассников обманывают перед ЕГЭ

Роскачество: мошенники стали применять новую схему обмана школьников перед ЕГЭ.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники начали обманывать граждан по новой схеме. На этот раз план злоумышленников коснулся сдающих ЕГЭ. Новая схема состоит из двух этапов. О них детально рассказали в Роскачестве, пишет РИА Новости.

Так, преступники за деньги обещают выпускникам подобрать персональные ключи прямо во время экзамена. При этом за день до ЕГЭ мошенники отказываются отправить ответы и предлагают платные курсы по быстрой подготовке.

«Злоумышленники не просто продают фальшивые ответы, а используют психологию, чтобы заработать при этом дважды», — пояснили в организации.

Свои услуги преступники продают за 1,5−2 тысячи рублей. Они утверждают, что школьники якобы получат ответы на свои варианты во время экзамена. Для передачи данных старшеклассникам в аудитории понадобится телефон. При этом за сутки до самого экзамена школьники получают один и тот же ответ. Мошенники заявляют, что Рособрнадзор ужесточил контроль, поэтому ответы сейчас передавать рискованно.

Затем аферисты дают школьникам ссылку на курсы от их партнеров. За 5 тысяч рублей старшеклассникам предлагают некие «методики быстрого запоминания». Так мошенники получают средства и исчезают.

В Роскачестве уточнили, что школьник в таком случае отправляется на экзамен почти безо всякой подготовки. Жертвы мошенников надеются на ответы и не решают варианты ЕГЭ.

«Такой формат — гибрид мошенничества и психологического саботажа. Злоумышленники целенаправленно переводят жертву из состояния “поиска халявы” в состояние “экстренной учебы”, чтобы вытянуть еще денег», — объяснили представители Роскачества.

Академик РАН Геннадий Онищенко оценил предложение по отмене ЕГЭ. Он подчеркнул, что такой шаг может сломать существующую систему образования в стране. Академик РАН добавил, что в РФ не осталось педагогов, которые могли бы принимать экзамены по старой форме.

Тем временем Рособрнадзор определил порядок проведения ЕГЭ. Ученики будут выполнять задания самостоятельно, разговоры с соседями по партам запрещены. Под запрет попали средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратура, электронно-вычислительная техника, разные справочники и свои письменные напоминания.