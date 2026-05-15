Смесь мошенничества и психологического саботажа: как старшеклассников обманывают перед ЕГЭ

Мошенники начали обманывать граждан по новой схеме. На этот раз план злоумышленников коснулся сдающих ЕГЭ. Новая схема состоит из двух этапов. О них детально рассказали в Роскачестве, пишет РИА Новости.
Так, преступники за деньги обещают выпускникам подобрать персональные ключи прямо во время экзамена. При этом за день до ЕГЭ мошенники отказываются отправить ответы и предлагают платные курсы по быстрой подготовке.
«Злоумышленники не просто продают фальшивые ответы, а используют психологию, чтобы заработать при этом дважды», — пояснили в организации.
Свои услуги преступники продают за 1,5−2 тысячи рублей. Они утверждают, что школьники якобы получат ответы на свои варианты во время экзамена. Для передачи данных старшеклассникам в аудитории понадобится телефон. При этом за сутки до самого экзамена школьники получают один и тот же ответ. Мошенники заявляют, что Рособрнадзор ужесточил контроль, поэтому ответы сейчас передавать рискованно.
Затем аферисты дают школьникам ссылку на курсы от их партнеров. За 5 тысяч рублей старшеклассникам предлагают некие «методики быстрого запоминания». Так мошенники получают средства и исчезают.
В Роскачестве уточнили, что школьник в таком случае отправляется на экзамен почти безо всякой подготовки. Жертвы мошенников надеются на ответы и не решают варианты ЕГЭ.
«Такой формат — гибрид мошенничества и психологического саботажа. Злоумышленники целенаправленно переводят жертву из состояния “поиска халявы” в состояние “экстренной учебы”, чтобы вытянуть еще денег», — объяснили представители Роскачества.
Академик РАН Геннадий Онищенко оценил предложение по отмене ЕГЭ. Он подчеркнул, что такой шаг может сломать существующую систему образования в стране. Академик РАН добавил, что в РФ не осталось педагогов, которые могли бы принимать экзамены по старой форме.
Тем временем Рособрнадзор определил порядок проведения ЕГЭ. Ученики будут выполнять задания самостоятельно, разговоры с соседями по партам запрещены. Под запрет попали средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратура, электронно-вычислительная техника, разные справочники и свои письменные напоминания.