4 техники для нерешительных людей. Как говорить «нет» без чувства вины

Тогда, уже во взрослом возрасте, начинает казаться, что отказ в просьбе автоматически делает вас «плохим» человеком. В итоге некоторые люди по-прежнему руководствуются закрепившимися сформированными установками, поэтому говорят «да» — даже когда им это выполнить неудобно, не хочется или банально нет времени.
Иногда «нет», это — «да»
Между тем каждому человеку важно очерчивать личные границы, ведь ответив кому-то «нет», вы тем самым произносите «да» собственным делам и планам. Психолог Ольга Романив раскрыла для aif.ru 4 техники для самых нерешительных — они помогут отказывать людям без чувства вины и мук совести.
«Нет», «однозначно нет» и опять «нет» — скажите это три раза
В психологии существует хороший способ заставить человека ответить согласием — вынудить его три раза сказать «да». Опытные манипуляторы всегда задают в разговоре с собеседником правильные вопросы. Такие, которые вынуждают человека сказать «да», потому что если мы произнесем хотя бы один раз слово «нет» — то включится соответствующая барьерная реакция, после чего заставить кого-то дать положительный ответ становится непросто.
Опираясь на особенности человеческой психики, чтобы спокойно и без угрызений совести отказать кому-либо, достаточно сразу же сказать «нет», а затем вставить его в разговор еще два раза, например, «точно нет» или «нет-нет, не смогу». Техника идеально подходит для нерешительных людей, которые привыкли долго «раскачиваться», что зачастую лишь сильнее усложняет процесс.
Оттянуть время или техника «мне нужно подумать, но, скорее всего, нет»
Это удобный, пусть и не совсем честный способ уйти от необходимости говорить «да» здесь и сейчас. Является комфортным для людей, которые не умеют отказывать без обиняков, а также в случаях, если вторая сторона давит на жалость, срочность момента и всячески манипулирует.
Если очень сложно отвечать «нет» сразу — тогда лучше всего увильнуть от ответа и одновременно подготовить себя и другого человека к отказу, сказав «скорее всего, нет». В данном мы «убиваем двух зайцев». Во-первых, психологически настраиваемся на отрицание. Во-вторых, избавляемся от чувства вины за счет того, что сразу же предупреждаем человека о вероятных сложностях с помощью «скорее всего, нет».
Замена «нет» на другое слово — ради вашего спокойствия
Бывает так, что слово «нет» вызывает очень сильное чувство вины. В указанной ситуации достаточно заменить его на другое слово, чтобы попытаться снизить собственное психологическое напряжение.
Например, можно применять такие фразы, как «я не успею», «не смогу приехать во вторник» или «не хватает времени, чтобы задержаться сегодня». Используйте любые словосочетания отрицательного смысла, которые помогут донести до второй стороны ваш отказ. Очень часто причина психологического барьера как раз кроется в коротеньком слове из трех букв, а не в самом отказе — когда «нет» ошибочно воспринимается нами как что-то оскорбительное в адрес другого человека.
Предложите альтернативу или «нет, но я могу…»
Если хочется и отказать, и реально помочь другому человеку — подумайте про альтернативу. Чем можно поддержать собеседника? Не получается довезти до дома, но есть телефон недорогого такси? Тогда скажите: «К сожалению, я не могу сегодня подбросить тебя до дома, но у меня есть номер недорогого такси». Это хорошая альтернатива и способ смягчить свой отказ.
Техника «нет, но я могу…» избавляет вас от необходимости оттягивать время, четко и резко говорить «нет» или заменять его на другие варианты. Кроме того, метод позволяет нам чувствовать себя причастными к ситуации и избавляет от ощущения «теперь я выгляжу ужасным человеком в его глазах».
Отказ — это история не про оскорбление или отсутствие сочувствия. Мы имеем полное право решать, когда и в каких случаях говорить «да» и «нет». Чем раньше вы осознаете простую истину, тем быстрее избавитесь от надуманного чувства вины и станете считать себя хорошим человеком, даже если дали отрицательный ответ.