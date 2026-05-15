В Росфинмониторинге заявили о снижении числа киберпреступлений

РИА Новости: число киберпреступлений в России снизилось на 12 процентов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Количество киберпреступлений в России в прошлом году снизилось на 12% впервые на несколько лет, благодаря принятому пакету мер, и, как ожидается, эта тенденция продолжится в текущем году, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.

В июне прошлого года в России вступил в силу первый пакет мер против кибермошенников. Он включал порядка 30 инициатив. В частности, в рамках этого пакета, россияне получили возможность отказаться от смс-рассылок и от спам-звонков.

Негляд сообщил, что эффект от принятых мер уже есть. «Официальные цифры известны: сокращение на 12% числа киберпреступлений по итогам прошлого года, и это впервые за несколько лет», — сказал он.

«Закон вступил в силу во второй половине года, и спад отмечен в третьем и еще больше — в четвертом квартале. Думаю, и в этом году он продолжится», — добавил замглавы Росфинмониторинга.

Негляд напомнил, что наряду с законодательными мерами была проведена большая профилактическая работа: разъяснительная работа в школах, в университетах.

«И эта работа продолжается, масштаб ее растет. Здесь дешевле и эффективнее предотвратить, объяснить потенциальным дропперам незаконность действий, чем потом возвращать похищенные деньги. К ответственности надо привлекать, в первую очередь, организаторов таких схем», — заявил он.