Роскачество: Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

«Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества выявили изощрённую двухэтапную схему обмана выпускников перед ЕГЭ. Злоумышленники не просто продают фальшивые ответы, а используют психологию, чтобы заработать при этом дважды», — заявили в ведомстве.
В преддверии экзаменов в интернете активизировались группы, предлагающие не просто «сливы», а «персональный подбор ключей» к вариантам контрольных измерительных материалов (КИМ). Аферисты предлагают школьникам услугу, в рамках которой ученики должны пронести на экзамен телефон и через чат с мошенниками сообщить индивидуальный номер своего КИМ. После этого им якобы приходят правильные ответы, передаёт РИА «Новости».
Тем временем в Подмосковье честных отличников поощряют рублём. Выпускники, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов сразу по двум и более предметам, получают 100 тысяч рублей. Их педагоги — по 150 тысяч рублей.
