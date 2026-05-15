Роскачество: Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

В преддверии экзаменов в интернете активизировались группы, предлагающие не просто «сливы», а «персональный подбор ключей» к вариантам контрольных измерительных материалов (КИМ). Аферисты предлагают школьникам услугу, в рамках которой ученики должны пронести на экзамен телефон и через чат с мошенниками сообщить индивидуальный номер своего КИМ. После этого им якобы приходят правильные ответы, передаёт РИА «Новости».