«Подлость и мерзость»: Поплавская отреагировала на письмо жены Назарова в Госдуму

Актриса Яна Поплавская резко отреагировала на сообщения о том, что супруга Дмитрия Назарова Ольга Васильева якобы обратилась в Госдуму с просьбой разрешить им вернуться в Россию.
По данным СМИ, в письме говорилось о проблемах со здоровьем актера, тоске о Родине и желании получить защиту от «репутационного и правового давления».
— Старость и плохое здоровье не являются индульгенцией на подлость и мерзость. Я не сравниваю, но нацистские преступники тоже со временем стали старыми и больными. Им тоже можно все простить? Назаров с Васильевой не просто хотят вернуться на Родину. Они хотят, чтобы Родина дала им работу и сытую старость после всего сделанного и сказанного, — написала она в своем Telegram-канале.
Актриса также отметила, что возможное возвращение подобных людей станет репутационным ударом по власти и вызовет негативную реакцию общества.
При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что никаких писем от Васильевой в парламент не поступало. Позже Васильева дала понять, что возвращаться в Россию они не планируют.