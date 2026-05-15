Москвичам пообещали дождь с грозой в пятницу

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Дожди с грозами и температура воздуха до плюс 22 градусов ожидаются в пятницу в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«В пятницу ожидается не очень хорошая погода, ее будет определять атмосферный фон, который в четверг приближался к Москве. Прогнозируются дожди, возможна грозовая деятельность в ночные и дневные часы», — рассказала Позднякова.
Синоптик добавила, что минимальная температура в Москве ожидается плюс 12−14 градусов, по области — 10−15, дневная температура в столице — 20−22 градуса.
«В пятницу погода будет менее комфортная, чем в четверг, под действием атмосферного фронта атлантического циклона», — заключила она.