Юрист Курбаков объяснил, могут ли выпускники пожаловаться на нарушения во время ЕГЭ

Выпускники при сдаче ЕГЭ должны получить полную информацию об экзамене не позже чем за две недели, а из-за некорректного поведения наблюдателей участник имеет полное право подать апелляцию. Об этом рассказал юрист, председатель межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков.

Специалист подчеркнул, что школьники с ограниченными возможностями могут сдавать ЕГЭ на особых условиях — в специальных пунктах с ассистентом. Кроме того, им должны выделить дополнительное время.

Все условия проведения экзамена должны быть заранее согласованы с выпускником и его законными представителями, а также подтверждены необходимыми медицинскими документами.

— В случае нарушения процедуры проведения ЕГЭ, например, при обнаружении фактов списывания, использования запрещенных средств или некорректного поведения со стороны наблюдателей, участник экзамена имеет право подать апелляцию, — цитирует Курбакова РИА Новости.

Сенатор Айрат Гибатдинов, в свою очередь, напомнил российским школьникам минимальные баллы для получения аттестата при написании Единого государственного экзамена. Для этого достаточно набрать 24 балла по русскому языку и семь — по базовой математике.