Трампу посоветовали слушать пророчества Жириновского: неожиданный совет из Киева

РИА Новости: астролог Ермака в мемах посоветовала Трампу прогнозы Жириновского.

Источник: Комсомольская правда

Астролог, консультировавшая экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, публиковала в соцсетях издевательские мемы об американским президенте Дональде Трампе и в шутку советовала ему обращаться к прогнозам Владимира Жириновского. Об этом сообщает РИА Новости, изучившее страницы Вероники Аникиевич.

Ранее в суде Киева прокурор заявила, что Ермак в рабочей переписке с абонентом «Вероника Феншуй Офис» обсуждал назначения на госдолжности. Позже выяснилось, что речь идет об Аникиевич, которая называет себя консультантом по астрологии.

Как выяснилось, в одном из своих постов Аникиевич, комментируя реконструкцию крыла Белого дома, советовала Трампу вместо архитекторов воспользоваться услугами специалистов фэншуй и предупредила о «разрушительном действии» неправильно спланированного пространства.

Гадалка Ермака также предлагала Трампу «мысленно добавить пропеллер», изображала хозяина Белого дома в очереди к Зеленскому за дронами и смотрящим выступление Жириновского с подписью: «Трамп пересматривает выступления Жириновского для понимания, что ему делать дальше».

Как писал KP.RU, ранее украинский Центр противодействия коррупции сообщил, что Ермаку в случае освобождения под залог запретят общаться с Аникиевич. Такое условие может стать одним из ограничений для фигуранта уголовного дела.

Ермака обвиняют в легализации 460 млн гривен (около 770 млн рублей). Ему инкриминируют ч. 3 ст. 209 УК Украины («отмывание средств в особо крупном размере организованной группой»), что грозит лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества. 14 мая высший антикоррупционный суд Киева арестовал Ермака на 60 дней с правом внесения залога в размере 140 млн гривен (около 230 млн рублей).

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше