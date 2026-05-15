Си Цзиньпин на прогулке в Пекине пообещал отправить Трампу семена роз

Председатель КНР Си Цзиньпин во время прогулки с президентом США Дональдом Трампом в пекинском комплексе Чжуннаньхай пообещал отправить американскому лидеру семена роз. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщил пресс-пул Белого дома.

По данным журналистов, Трамп и Си Цзиньпин вместе осматривали сад и беседовали во время прогулки. В какой-то момент представителей прессы попросили отойти дальше. Китайская сторона объяснила это желанием лидеров провести разговор в частном формате.

Беседа продолжалась не менее 10 минут вне поля зрения журналистов. После этого главы государств продолжили прогулку по территории комплекса. Во время осмотра сада Трамп обратил внимание на розы и высоко оценил их внешний вид.

Позднее, находясь в украшенном павильоне, Си Цзиньпин рассказал американскому президенту об истории комплекса и через переводчика сообщил, что намерен отправить ему семена этих роз, передает РИА Новости.

Трамп прибыл в Пекин 13 мая для встречи с главой государства. Последний перед этим визит американского лидера в Китай был девять лет назад. Главные заявления во время переговоров — в материале «Вечерней Москвы».

