Трамп назвал результаты «очень крепких» отношений США и Китая

Отношения Соединенных Штатов Америки и Китая очень крепкие. И вместе страны добились очень многого. Об этом на мероприятии с лидером КНР Си Цзиньпином заявил президент США Дональд Трамп.
«У нас очень крепкие отношения. Мы действительно (вместе — Прим. Ред.) добились многих замечательных вещей», — сказал глава Белого дома.
Накануне президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, что председатель КНР Си Цзиньпин согласился закупить 200 самолетов у Boeing в ходе переговоров в Пекине.
Китайская пресса, между тем, отметила, что председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с прибывшим в Пекин президентом США Дональдом Трампом обсудил ключевые международные вопросы.
А вот американские СМИ ерничают, мол, «король джунглей» Трамп забросал комплиментами Си Цзиньпина во время визита в Китай.