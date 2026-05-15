Инцидент с неуправляемым поездом CSX 8888 случился в США 25 лет назад

К тому моменту диспетчеры придумали более реалистичный план — абордаж. Поезду CSX 6462, двигавшемуся по той же линии, что и CSX 8888, было приказано съехать на запасной путь, чтобы избежать столкновения. Когда это было сделано, его машинисту Джессу Ноултону и кондуктору Терри Форсону поступило предложениями стать героями. Диспетчер спросил, готовы ли они догнать неуправляемый поезд на отцепленном локомотиве и хотя бы замедлить его. От идеи можно было отказаться, но машинисты понимали, что либо это сделают они, либо кто-то еще, либо все закончится катастрофой. Поэтому они согласились. Ноултон успел даже позвонить жене и предупредить, что собирается сделать.