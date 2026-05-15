Без заявлений, но не всем: с июня 2026-го пенсию резко поднимут одной группе

Пенсия после 80 лет в 2026 году действительно может вырасти заметно: фиксированная выплата к страховой пенсии по старости удваивается до 19 169,38 ₽, плюс добавляется надбавка за уход 1413,86 ₽ Если 80 лет исполнилось в мае 2026, прибавку нужно искать в июньской выплате — заявление подавать не требуется. А если повышения нет, сначала проверьте тип пенсии и основания (социальная / потеря кормильца / инвалидность I группы), и только потом обращайтесь в СФР.