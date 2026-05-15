Российская компания «Бюро-1440» запатентовала наземный терминал

Российская компания «Бюро-1440», которая занимается развертыванием спутниковой группировки «Рассвет», могла запатентовать наземный абонентский терминал AT-3. Об этом сообщает «Военная хроника» со ссылкой на зарубежные источники.

Отмечается, что система рассматривается как российский аналог спутниковой сети Starlink американской компании SpaceX.

— Если эта информация подтвердится в ближайшее время, то это будет означать, что система готовится для опытной эксплуатации, — говорится в Telegram-канале.

Недавно компания «Бюро 1440» вывела на орбиту 16 спутников группировки «Рассвет». Устройства разработали на базе платформы организации, их интегрируют в систему связи на архитектуре 5G NTN. Первые тесты с клиентами пройдут в текущем году.

Позже журналисты Bloomberg выразили мнение, что спутники группировки «Рассвет» российской компании «Бюро 1440» могут стать достойным конкурентом американской системы миллиардера Илона Маска Starlink.

24 марта корабль «Прогресс МС-33» также успешно состыковался с Международной космической станцией — процесс прошел в ручном режиме из-за инцидента с антенной, которая осталась в нераскрытом положении.

Starlink: спутниковый интернет от Илона Маска, который используют в войнах
Starlink — глобальная система спутникового интернета, которую разрабатывает американская аэрокосмическая компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском. Считается одной из самых масштабных космических телекоммуникационных систем в мире. Сеть активно используется в удаленных регионах и там, где связь отсутствует по иными причинам. Например, в зонах боевых действий.
