Российская компания «Бюро-1440» запатентовала наземный терминал

Российская компания «Бюро-1440», которая занимается развертыванием спутниковой группировки «Рассвет», могла запатентовать наземный абонентский терминал AT-3. Об этом сообщает «Военная хроника» со ссылкой на зарубежные источники.
— Если эта информация подтвердится в ближайшее время, то это будет означать, что система готовится для опытной эксплуатации, — говорится в Telegram-канале.
Недавно компания «Бюро 1440» вывела на орбиту 16 спутников группировки «Рассвет». Устройства разработали на базе платформы организации, их интегрируют в систему связи на архитектуре 5G NTN. Первые тесты с клиентами пройдут в текущем году.
Позже журналисты Bloomberg выразили мнение, что спутники группировки «Рассвет» российской компании «Бюро 1440» могут стать достойным конкурентом американской системы миллиардера Илона Маска Starlink.
24 марта корабль «Прогресс МС-33» также успешно состыковался с Международной космической станцией — процесс прошел в ручном режиме из-за инцидента с антенной, которая осталась в нераскрытом положении.