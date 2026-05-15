Дубль Дорофеева помог «Вегасу» выйти в полуфинал плей-офф НХЛ

Уже к первому перерыву «Вегас» повёл 3:0 благодаря шайбам Митча Марнера, Бретта Хаудена и Ши Теодора. Во втором периоде «Анахайм» сократил отставание усилиями Микаэля Гранлунда, однако затем Дорофеев двумя голами окончательно снял вопросы о победителе.
Российский форвард довёл свой счёт в текущем плей-офф до девяти шайб и вышел на первое место в гонке снайперов Кубка Стэнли.
В финале Западной конференции «Вегас» сыграет против «Колорадо», который ранее выбил из турнира «Миннесоту» Кирилла Капризова. Итоговый счёт серии — 4−1.
