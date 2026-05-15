Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Это лишь вопрос времени»: Трамп предрек Ирану уничтожение при одном условии

Трамп заявил, что Иран ждет уничтожение при отказе от сделки.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран должен заключить сделку с Вашингтоном, в противном случае исламской республике грозит уничтожение. В интервью Fox News он отметил, что это «лишь вопрос времени».

По словам Трампа, США могли бы продолжать военные действия еще несколько недель и «все было бы кончено».

«Для них [Ирана — прим. ред.] это уже ничего не изменит, с ними покончено. Они могут заключить сделку или будут уничтожены», — подчеркнул хозяин Белого дома.

Тегеран тем временем выдвинул пять условий для возобновления продуктивного диалога с Вашингтоном. Как сообщает агентство Fars, среди требований: прекращение огня на всех фронтах, полная отмена санкций, разблокировка иранских активов, компенсация ущерба и официальное признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом. В Тегеране убеждены, что без реального выполнения этих условий диалог не начнется.

Накануне, как писал KP.RU, глава МИД России Сергей Лавров и иранский коллега Аббас Аракчи обсудили ход переговорного процесса по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше