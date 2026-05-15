«Это лишь вопрос времени»: Трамп предрек Ирану уничтожение при одном условии

Тегеран тем временем выдвинул пять условий для возобновления продуктивного диалога с Вашингтоном. Как сообщает агентство Fars, среди требований: прекращение огня на всех фронтах, полная отмена санкций, разблокировка иранских активов, компенсация ущерба и официальное признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом. В Тегеране убеждены, что без реального выполнения этих условий диалог не начнется.