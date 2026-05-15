«Это лишь вопрос времени»: Трамп предрек Ирану уничтожение при одном условии

По словам Трампа, США могли бы продолжать военные действия еще несколько недель и «все было бы кончено».
«Для них [Ирана — прим. ред.] это уже ничего не изменит, с ними покончено. Они могут заключить сделку или будут уничтожены», — подчеркнул хозяин Белого дома.
Тегеран тем временем выдвинул пять условий для возобновления продуктивного диалога с Вашингтоном. Как сообщает агентство Fars, среди требований: прекращение огня на всех фронтах, полная отмена санкций, разблокировка иранских активов, компенсация ущерба и официальное признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом. В Тегеране убеждены, что без реального выполнения этих условий диалог не начнется.
Накануне, как писал KP.RU, глава МИД России Сергей Лавров и иранский коллега Аббас Аракчи обсудили ход переговорного процесса по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.